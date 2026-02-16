В Одеському ТЦК заявили про напад на військовослужбовців із групи оповіщення

В Одеси цивільні особи застосували сльозогінні речовини і фізичну силу проти військовослужбовців ТЦК і СП, які внаслідок інциденту зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості й хімічні опіки рогівки очей, повідомив Одеський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

За повідомленням, інцидент стався 15 лютого в Київському районі Одеси.

«Під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів і супроводження порушника військового обліку до районного ТЦК і СП група військовослужбовців зазнала агресивного фізичного тиску з боку групи цивільних осіб. Замість виконання законних вимог представників Збройних сил України, натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки», – йдеться в повідомленні.

У ТЦП повідомили, що постраждалих військовослужбовців госпіталізували.

«Дії осіб, які брали участь у нападі, підпадають під ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту згідно з найсуворішими санкціями законодавства», – зазначили у ТЦК, додавши, що під час інциденту також були пошкоджені службовий автомобіль і засоби відеофіксації.

У поліції інцидент поки не коментували.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.