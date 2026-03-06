У ДБР створили підрозділ для розслідування катувань з боку правоохоронців і суддів

Державне бюро розслідувань посилює роботу з розслідування катувань і порушень прав людини, заявила пресслужба ДБР 6 березня.

За повідомленням, рішення ухвалили в рамках виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, затвердженої Кабінетом Міністрів.

«Щоб посилити цю роботу, у структурі Головного слідчого управління ДБР створено спеціалізований підрозділ, який розслідує злочини, пов’язані з катуванням та іншим неналежним поводженням з людьми з боку правоохоронців і суддів», – заявляє пресслужба.

Читайте також: ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Рівненщині за побиття чоловіка під час мобілізації

Також у територіальних управліннях Бюро визначили 157 слідчих, які спеціалізуються на цих кримінальних провадженнях. ДБР запровадило електронну систему моніторингу скарг і повідомлень про катування та неналежне поводження. У відомстві очікують, що вона дозволить відстежувати рух звернень, контролювати строки реагування та аналізувати інформацію про можливі порушення з боку правоохоронців.

«Окремо ДБР долучилося до оновлення державної системи звітності органів досудового розслідування. Тепер у статистиці роботи Бюро окремо відображаються результати розслідування катувань і порушень прав людини», – додає бюро.





Крім того, для слідчих, які працюють із такими справами, запровадили систему професійної та психологічної підтримки.

За твердженням ДБР, такі кроки дозволяють посилити спроможність бюро «ефективно розслідувати факти катувань та забезпечувати належний захист прав людини».

Кабінет Міністрів України затвердив Дорожні карти трансформацій, в тому числі в сферах верховенства права, в травні 2025 року.