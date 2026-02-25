Кравченко прокоментував розслідування смертельного ДТП на Львівщині за участі прокурора

Прокурору Шептицької окружної прокуратури повідомили про підозру через смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Львівській області, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко 25 лютого.

За його словами, він тримає розслідування «на особистому контролі».

«З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП», – повідомив він.

Також з огляду на те, що внаслідок аварії загинула неповнолітня дівчинка, а її молодший брат постраждав, до складу групи прокурорів також включили представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП.

«Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади», – додав Кравченко.

Державне бюро розслідувань раніше повідомило про розслідування аварії, яка сталася 24 лютого поблизу села Смереків Львівського району. Правоохоронці встановили, що автомобіль Skoda Super B, за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на неповнолітніх брата й сестру, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували.

ДБР додає, що під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили. Подію кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

