ДБР: ексзаступника голови Одеського ТЦК та його тещу заочно підозрюють у незаконному збагаченні

Колишній заступник начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ймовірно, реєстрував незаконно набуте майно на родичів, повідомляє Державне бюро розслідувань 17 лютого.

Експосадовцю повідомили про підозру в незаконному збагаченні та легалізації майна. За даними слідства, протягом 2020–2022 років він набув активи на загальну суму понад 37,7 мільйона гривень, що більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів перевищує його офіційні доходи.





«З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб – дружину, матір, тещу та бабусю дружини», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, стверджує ДБР, йдеться про набуття:

п’яти автомобілів преміум-класу загальною вартістю понад 12 мільйонів гривень

трьох житлових будинків із земельними ділянками у селищі міського типу Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 мільйонів гривень

понад 1,58 мільйона гривень, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок

ДБР наголошує, що офіційні доходи посадовця не дозволяли б набути це майно.

«Крім того, він організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік», – додає бюро.

Відтак правоохоронці повідомили експосадовцю про підозру за статтями про незаконне збагачення, організацію легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та декларування недостовірної інформації.

Читайте також: В Одеському ТЦК заявили про напад на військовослужбовців із групи оповіщення

Також матері дружини фігуранта повідомили про підозру пособництві в легалізації майна та використанні завідомо підробленого документа.

«Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення всіх активів та їх арешту», – повідомляє ДБР.

Офіс генерального прокурора уточнює, що підозрювані перебувають за межами України, місце їхнього перебування встановлюється.

Ім’я посадовця та його родички не називають, їхня позиція щодо звинувачень невідома.

Колишній голова Одеського ТЦЕ Євген Борисов перебуває під вартою через низку звинувачень, зокрема, в незаконному збагаченні та отриманні неправомірної винагороди за небойову травму.



