ДБР: ексочільник Одеського ТЦК оформив небойову травму як отриману під час захисту України

Державне бюро розслідування повідомило 18 вересня про завершення розслідування ще одного кримінального провадження стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Воно стосувалося ймовірної підробки документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення під час захисту батьківщини

За твердженням ДБР, фігурант організував «оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини». На підставі хибного рішення службової перевірки та за висновком медико-соціальної експертної комісії йому безпідставно нарахували додаткову винагороду загалом на 250 тисяч гривень.

«Також завдяки цьому рішенню він отримав 5 місяців відпустки для лікування, яку він використав серед іншого для відпочинку за кордоном та придбання нерухомості в одній з країн ЄС», – додає бюро.





Експосадовця звинувачують за статтями про організацію перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період, організацію складання та видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа та використання завідомо підробленого документа.

У разі визнання винним ці статті передбачають покарання у вигляді ув’язнення на строк до 10 років. ДБР зазначає, що після того, як захист ознайомиться з матеріалами справи, вона буде передана до суду.

Щодо цього ж колишнього військкома до суду раніше скерували обвинувальні акти, зокрема, щодо незаконного збагачення на понад 142,9 мільйона гривень та відмивання коштів.

Ім’я обвинуваченого ДБР не називає, але обставини інших проваджень проти нього вказують на ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова. Він публічно не коментував останні звинувачення.

У грудні 2024 року суд взяв Борисова під варту з альтернативою внесення застави у 402 мільйони гривень.