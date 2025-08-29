ДБР: експосадовця «Нафтогазу» підозрюють у завданні компанії збитків на 26 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідує ймовірні зловживання в групі «Нафтогаз» – про це ДБР заявило 29 серпня.

Йдется про колишнього директора з енергоефективності та управління майном компанії. За даними слідства, він, «зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі в Києві» до завершення ремонтних робіт.

Бюро стверджує, що роботи в будівлі тривали майже три місяці після укладення договору, а працівники компанії «Нафтогаз України» не могли переїхати в нове приміщення. Попри це, оренда вже оплачувалася.

«Таким чином, компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК «Нафтогаз України», було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень», – стверджує пресслужба відомства.

Колишнього посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем. У разі визнання винним йому загрожує до шести років ув’язнення.

Група «Нафтогаз» наразі не коментувала повідомлення. Ім’я підозрюваного правоохоронці не розголошують.