Поліція затримала чоловіка через підрив гранати в Києві: є загиблий і поранений

У Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату в квартирі на початку доби 13 лютого, повідомляє Національна поліція.

За даними правоохоронців, 29-річний військовослужбовець, який самовільно залишив частину, прийшов у гості до товариша. Компанія з семи чоловік вживала алкоголь.

«У подальшому під час раптового конфлікту, правопорушник підірвав на кухні гранату Ф-1, внаслідок чого 45-річний власник оселі загинув на місці події, ще одного гостя – місцевого мешканця 36 років із пораненнями тіла було госпіталізовано», – повідомляє пресслужба.

Патрульні поліцейські та оперативники затримали чоловіка в ході розшукових заходів. Він зазнав осколкових поранень ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.

Справу відкрили за статтею про «умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб». Зараз готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо тримання під вартою. У разі визнання винним чоловіку загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

