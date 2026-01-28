Прокуратура: суд змінив запобіжний захід екссудді Тандиру в справі про смертельне ДТП у Києві

Святошинський районний суд Києва змінив запобіжний захід для колишнього судді Олексія Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП на блокпосту.



Як повідомила у телеграмі міська прокуратура, суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тисяч гривень.

За повідомленням, прокурор наполягав на продовженні варти без визначення застави.

Читайте також: Прокуратура заявила про затягування розгляду справи екссудді Тандира – на тлі рішення ЄСПЛ

За даними слідства, в ніч на 26 травня 2023 року в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

На початку серпня 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно Олексія Тандира.

Одразу після ДТП під час засідання Вищої ради правосуддя (ВРП) Тандир заперечив, що перебував в стані алкогольного сп’яніння. Водночас під час засідання Тандир визнав провину за збиття українського військовослужбовця і запевнив, що співпрацюватиме зі слідством.

На початку серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення обвинуваченого Олексія Тандира з посади судді.



