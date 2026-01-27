Прокуратура заявила про затягування розгляду справи екссудді Тандира – на тлі рішення ЄСПЛ

Київська міська прокуратура повідомила, що чергове засідання суду за обвинуваченням колишнього судді у вчиненні смертельної ДТП на блокпосту в Києві, заплановане на 26 січня, знову не відбулося через неявку адвокатів.

Прокуратура не називає імені обвинуваченого, але обставини вказують на колишнього суддю Олексія Тандира.

«У Святошинському районному суді Києва мали продовжити розгляд справи за обвинуваченням колишнього судді одного з районних судів Київської області у вчиненні смертельної ДТП, в якій загинув 22-річний військовослужбовець. На судове засідання не з’явилися двоє захисників обвинуваченого, відтак засідання перенесли на 28 січня 2026 року», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що підготовче судове засідання у справі відбулося 6 вересня 2023 року, розгляд здійснюється Святошинським районним судом Києва, «засідання призначаються регулярно з інтервалом 10–20 днів, без тривалих перерв».

«Водночас сторона обвинувачення неодноразово фіксувала спроби затягування судового розгляду з боку обвинуваченого. Більшість судових засідань розпочиналися з клопотань про відвід судді, заборону присутності журналістів, численних заперечень із формальних підстав. Крім того, обвинувачений розривав договори з адвокатами та, посилаючись на їх відсутність, вимагав відкладення засідань. У таких випадках суд забезпечував йому безоплатного захисника», – йдеться в повідомленні.

Тандир і його захист заяву прокуратури поки що не коментували. 22 січня Європейський суд із прав людини ухвалив рішення про те, що тримання колишнього судді Тандира під вартою понад два з половиною роки без розгляду альтернативних запобіжних заходів суперечить статті 5 Європейської конвенції з прав людини, писало Суспільне. ЄСПЛ присудив Тандиру 2 100 євро компенсації моральної шкоди і 250 євро відшкодування судових витрат, які має виплатити Україна.

У прокуратурі Києва зазначили, що наполягали на безальтернативному запобіжному заході у вигляді тримання під вартою, згадуючи, що, зокрема, у грудні 2023 року обвинувачений намагався мобілізуватися до підрозділу територіальної оборони в Ніжині, використовуючи це як підставу для звільнення з-під варти.

«Сторона обвинувачення розцінила такі дії як спробу зупинити судовий розгляд. Згодом військова частина відмовилася приймати його на службу. Позиція прокуратури залишається незмінною: у разі обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого буде неможливо. За понад два з половиною роки він систематично демонструє неповагу до суду, сторони обвинувачення і до родини загиблого військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в ніч на 26 травня 2023 року в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

На початку серпня 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно Олексія Тандира.

Одразу після ДТП під час засідання Вищої ради правосуддя (ВРП) Тандир заперечив, що перебував в стані алкогольного сп’яніння. Водночас під час засідання Тандир визнав провину за збиття українського військовослужбовця і запевнив, що співпрацюватиме зі слідством.

На початку серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення обвинуваченого Олексія Тандира з посади судді.