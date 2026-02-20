Розслідування розстрілів на Майдані: ДБР заочно повідомило про підозру ексголові Генштабу

Державне бюро розслідувань 20 лютого повідомило про завершення розслідування щодо посадовців колишніх батальйонів харківського та львівського «Беркута», а також помічника начальника штабу одного з цих підрозділів. Крім того, про підозру заочно повідомили колишньому очільнику Генерального штабу.

Зокрема, екскомандирам «Беркута» інкримінують організацію та сприяння умисним убивствам і заподіянню тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту. Обвинувальний акт скерували до суду.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року вище керівництво України ухвалило рішення про силовий розгін Майдану в центрі Києва. Напередодні підрозділи «Беркута» додатково озброїли помповими рушницями та патронами, зокрема зі свинцевою картеччю і кулями, забороненими до застосування. Також використовувалися світлошумові гранати російського виробництва, які не проходили належної експертизи безпечності.

«У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року підрозділи «Беркута» з Харківської та Львівської областей під керівництвом обвинувачених разом з іншими силовиками неодноразово намагалися зачистити Майдан. Вони безпідставно застосували надмірну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю. Унаслідок цих дій загинули 12 осіб, понад 130 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема вогнепальні», – йдеться в повідомленні.

ДБР зазначає, що командир Львівського «Беркута» мав громадянство Росії і згодом був позбавлений українського громадянства. Крім того, помічник начальника штабу цього підрозділу привласнив вогнепальну зброю та приховав її, намагаючись ускладнити проведення балістичних експертиз і роботу слідчих.

«Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи. На їхнє майно накладено арешт для забезпечення відшкодування шкоди», – додає бюро.

Також слідчі ДБР заочно повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу, якого «вважають учасником злочинної організації, створеної колишнім президентом України у 2010–2014 роках».





Слідство встановило, що його призначили на посаду після відмови попереднього керівника Генштабу підписати накази про залучення Збройних сил до «проведення так званої антитерористичної операції 19 лютого 2014 року», тобто розгону протестів.

«Після призначення він організував блокування урядового кварталу, використання військової техніки для перешкоджання акціям протесту, перевезення особового складу МВС та інші дії, спрямовані на обмеження права громадян на мирні зібрання. Загалом до виконання цих завдань залучили щонайменше 1790 військовослужбовців», – повідомляє ДБР.

Ексголові Генштабу інкримінують участь у злочинній організації, перевищення влади, незаконне перешкоджання проведенню акцій протесту та дезертирство. Після подій лютого 2014 року він залишив територію України та переховується на території Росії.

ДБР не називає імені посадовця. 19 лютого 2014 року Віктор Янукович призначив начальником Генштабу Юрія Ільїна на заміну Володимиру Замані. 28 лютого Ільїна звільнив тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов.





21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.



