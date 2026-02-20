5 22 січня 2014 на Майдані Незалежності були вбиті перші учасники Революції гідності – Сергій Нігоян та Михайло Жизневський.

Того ж дня знайшли тіло Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 убитих майданівців.