На Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві вшанували пам’ять загиблих учасників Революції гідності (фоторепортаж)

На Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві вшанували пам’ять загиблих 12 років тому учасників Революції гідності.

Церемонію провели біля храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників. Відбулася панахида, а також покладання квітів та запалення лампадок. Пам'ять Героїв Небесної сотні вшанували також тихою акцією «Ангели пам’яті».

Протягом дня 20 лютого у Києві вшановують пам’ять Героїв Небесної сотні.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників убили.

Почесна варта біля меморіального пам’ятника Героям Небесної сотні у Києві. 20 лютого 2026 року
1 Почесна варта біля меморіального пам’ятника Героям Небесної сотні у Києві. 20 лютого 2026 року
Вшанувати пам’ять загиблих прийшли декілька сотень людей, серед яких були родини загиблих та учасники подій Революції гідності
2 Вшанувати пам’ять загиблих прийшли декілька сотень людей, серед яких були родини загиблих та учасники подій Революції гідності
Панахида біля каплиці на Алеї Героїв Небесної сотні
3 Панахида біля каплиці на Алеї Героїв Небесної сотні
Після панахиди відбулося покладання квітів і запалення лампадок
4 Після панахиди відбулося покладання квітів і запалення лампадок
22 січня 2014 на Майдані Незалежності були вбиті перші учасники Революції гідності – Сергій Нігоян та Михайло Жизневський.Того ж дня знайшли тіло Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 убитих майданівців.
5 22 січня 2014 на Майдані Незалежності були вбиті перші учасники Революції гідності – Сергій Нігоян та Михайло Жизневський.
Того ж дня знайшли тіло Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 убитих майданівців.
Упродовж 18-20 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей – 78, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні
6 Упродовж 18-20 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей – 78, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні
105 Героям Небесної сотні посмертно присвоїли звання «Герой України». Орденами Героїв Небесної Сотні посмертно нагородили трьох іноземців – громадянина Білорусі Михайла Жизневського і громадян Грузії Зураба Хурцію і Давида Кіпіані
7 105 Героям Небесної сотні посмертно присвоїли звання «Герой України». Орденами Героїв Небесної Сотні посмертно нагородили трьох іноземців – громадянина Білорусі Михайла Жизневського і громадян Грузії Зураба Хурцію і Давида Кіпіані
17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності ключовим моментом українського державотворення
8 17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності ключовим моментом українського державотворення
Лунає гімн України
9 Лунає гімн України
18-20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам’яті загиблих Героїв
10 18-20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам’яті загиблих Героїв
День пам’яті Героїв Небесної сотні був запроваджений Указом п'ятого президента України Петра Порошенка у 2015 році
11 День пам’яті Героїв Небесної сотні був запроваджений Указом п'ятого президента України Петра Порошенка у 2015 році
Героїв Небесної сотні вшанували також тихою акцією «Ангели пам’яті»
12 Героїв Небесної сотні вшанували також тихою акцією «Ангели пам’яті»
Діти й активісти на Алеї Героїв Небесної сотні розвісили на гілках дерев білих паперових янголів, щоб ушанувати пам'ять загиблих за Україну Героїв
13 Діти й активісти на Алеї Героїв Небесної сотні розвісили на гілках дерев білих паперових янголів, щоб ушанувати пам'ять загиблих за Україну Героїв
Паперові янголи на деревах Алеї Героїв Небесної сотні у Києві, 20 лютого 2026 року
14 Паперові янголи на деревах Алеї Героїв Небесної сотні у Києві, 20 лютого 2026 року
Портрети загиблих на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві
15 Портрети загиблих на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

