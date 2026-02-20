На Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві вшанували пам’ять загиблих 12 років тому учасників Революції гідності.
Церемонію провели біля храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників. Відбулася панахида, а також покладання квітів та запалення лампадок. Пам'ять Героїв Небесної сотні вшанували також тихою акцією «Ангели пам’яті».
Протягом дня 20 лютого у Києві вшановують пам’ять Героїв Небесної сотні.
За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників убили.
Форум