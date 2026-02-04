Справа Русінова. Ветерани дотиснуть поліцію на Черкащині?

Під час інциденту на Черкащині загинули четверо поліцейських і ветеран бойових дій. За версією поліції, оперативні працівники приїхали в село Нехворощ на Черкащині для обшуків у чоловіка, якого підозрювали у скоєнні злочину. Це завершилося розстрілом поліцейських і ліквідацією стрілка. Ветерани кажуть, йдеться про їхнього побратима Сергія Русінова, у якого, за однією із версій, міг бути конфлікт із місцевим депутатом через земельні паї.

Загинули командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, заступник командира цієї роти, інспектор взводу цієї роти, поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції.

Заступник Голови Національної поліції України Фацевич і керівництво області увечері 3 лютого зустрічалися із представниками ветеранів, які приїхали до Черкас і провели мітинг під Головним управлінням Національної поліції у Черкаській області.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті Головного управління Нацполіції області. «Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування..., пам’ять про загиблих «зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено», – йдеться у заяві. Олег Гудима був призначений на посаду начальника ГУНП в Черкаській області у квітні 2024 року. До цього він кілька років очолював Дарницьке управління поліції в Києві.

Представник ветеранського руху Сергій Ковал ь наголосив, що учасники протесту вимагають не тимчасового, а повного відсторонення Гудими і визначили час до ранку 5 лютого . Інакше, кажуть, будуть продовжувати мирні протести. Також ветерани запевняють, що не мають зв'язку з будь-якою партією, а діють задля встановлення справедливості. Коваль повідомив, що сина Сергія Русінова допустили до тіла батька, і він вимагає проведення незалежної експертизи. Після цієї експертизи, кажуть ветерани, вони хочуть забрати тіло Русінова і провести церемонію поховання.

Депутат Черкаської міськради Руслан Батир написав, що зустріч ветеранів із керівництвом поліції і області пройшла дуже напружено: «Емоції били через край. У цій ситуації немає правих. Є тільки винуваті. І це – всі ми. Висловлю свою позицію. Загибель ПʼЯТИ ветеранів, учасників бойових дій – це трагедія. І на людському рівні, і на державному також. Цієї трагедії можна було б уникнути, якби…. І ось тут найстрашніше. Таких «якби» – багато».

Державне бюро розслідувань (ДБР) обіцяє провести повний комплекс заходів, щоб встановити всі обставини інциденту на Черкащині, в результаті якого загинули четверо поліцейських, та забезпечити об'єктивне розслідування.

Що відомо? Що розказує син загиблого військового? Чи достатньо тимчасового відсторонення керівника поліції? Чи міг бути у військового конфлікт із місцевим депутатом? Про що свідчить ця трагедія? Чи будуть покарані винні?

Справедливість настане лише після покарання винних, заявив Радіо Свобода Олександр Русінов, син ветерана Сергія Русінова:

«Я буду задоволений тоді, коли покарають винних»

Тимчасове відсторонення посадовця – це нормальна практика, щоб він не впливав на розслідування, пояснив екскерівник Голосіївського управління поліції у Києві Денис Ярославський. Інша справа, додає він, що це рішення стало можливим лише завдяки суспільному резонансу:

«Відсторонення від виконання обов’язків – це нормальна практика, щоб посадова особа не могла жодним чином впливати на хід розслідування. Але важливо розуміти: усе це сталося виключно завдяки тому, що ветерани зібралися і влаштували протест»

За словами журналіста «18000» Артура Чемириса, наразі рано робити висновки, чи вважають ветерани відсторонення начальника поліції достатнім кроком і чи це позначилося на протестах. Він додав, що ключовою вимогою протестувальників було звільнення Олега Гудими, відтак це рішення не задовольнило частину ветеранських організацій:

«Вони вимагають саме звільнення, а тепер до цього додалася ще й вимога звільнення заступників. Важко говорити, що ця позиція відображає думку всіх ветеранів, адже до протесту долучена велика кількість ветеранських спілок»

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в ефірі Радіо Свобода заявив, що оцінювати дії посадовців має лише слідство, а всі рішення повинні ухвалюватися згідно із законом. За його словами, зараз саме ДБР має перевірити, чи були дії очільника поліції Черкащини законними та правильними:

«На якій підставі ми можемо протягом цих днів стверджувати, що начальник мав піти у відставку? Це його особисте право. Йому ніхто з керівництва не казав, що він неправий, або не було такої вказівки, адже, можливо, не було підстав»



