Що кажуть у Нацполіції?

27 січня керівник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив у фейсбуці:

«Сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю»

...він їх впритул дострілював. Врешті стрільця було ліквідовано

Загинули командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, заступник командира цієї роти, інспектор взводу цієї роти, поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції.

Усі вони, за словами Вигівського, учасники бойових дій.

Ще один правоохоронець отримав поранення.

Очільник Національної поліції України Вигівський стверджує, що стрілець дострілював поліцейських:

«При тому, коли наші поліцейські спецпризначенці вже стікали кровʼю, але ще були живі, він їх впритул дострілював. Врешті стрільця було ліквідовано»

Хто стрілець?

Стріляв Сергій Русінов, про це написав у фейсбуці його побратим, колишній секретар Черкаської міськради від партії «Свобода», Ярослав Нищик.

«Історія почалася не вчора, не рік і не п'ять тому. В 2014 році. Тоді, в квітні, з власного двору в Корсуні викрали журналіста Василя Сергієнка. Жорстко закатували та закопали в лісі неподалік...Одними з найактивніших відстоювачів правосуддя були корсунці Олег Собченко та Сергій Русінов (племінник вбитого журналіста). Олег загинув на фронті в 2023 році», – написав Нищик.

Нищик стверджує, що Русінов мав особистий конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком.

Він «спробував відібрати у Сергія землю, що той обробляв як дрібний фермер... Сторожук неодноразово пробував повішати на Русінова злочини, щоб раз і назавжди позбутись людини, що заважала робити справи», – пише Ярослав Нищик.

Що стало приводом?

Віталій Сторожук звинуватив Сергія Русінова у підпалі його авто, яке нібито 24 грудня вибухнуло під час руху, але Сторожук встиг вистрибнути з нього.

Нацполіція Черкащини відкрила провадження за частиною 2 статті 15 – замах на злочин за частиною 2 пункту 5 статті 115, умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб Кримінального кодексу України.

Щодо самого інциденту, у якому загинуло 5 людей: четверо поліцейських і сам Русінов, то Нищик вважає, що таке сталося через «халатне планування заходів із проведення затримання підозрюваного», і що місцева поліція діяла за вказівками депутата Сторожука, оскільки він «дружив з керівництвом місцевої поліції».

Русінова знали багато людей, учасників Революції гідності, учасників АТО і ветеранів війни з Росією. Ця подія отримала великий резонанс.

«Сергій Русінов воював в АТО. З початком повномаштабного мобілізувався до 158 батальйону ТРО. Потім служив у 198 батальйоні ТРО. Списаний за купою факторів: станом здоров'я та по догляду за лежачим батьком», – пише Ярослав Нищик.

Ветерани вийшли на мітинг у Черкасах, вимагаючи відставки обласного керівництва Нацполіції, об’єктивного розслідування обставин події, притягнення до відповідальності причетних до смерті ветерана та повернення його тіла для гідного поховання.

Що ще відомо про цей інцидент? Якими будуть наслідки? І чи понесе хтось відповідальність?

Михайло Цимбалюк, народний депутат України від фракції «Батьківщина» та генерал-лейтенант міліції України вважає, що на час проведення розслідування обставин стрілянини у селі Нехворощ необхідно відсторонити керівництво Нацполіції Черкаської області.

На його думку, під час розслідування інциденту необхідно перевірити правомірність порушення кримінального провадження та вивчити, чи були зроблені усі дії, щоб уникнути конфлікту. А це неможливо зробити, якщо не відсторонити вище керівництво Нацполіції області.

«Це буде необ’єктивно, бо керівник може, я тільки припускаю, можливо, дещо підправляти документи тощо. Через те мені видається, що в перші години потрібно було це зробити задля об’єктивності».