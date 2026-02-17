У Києві 9 посадовцям оголосили підозру через травмування на льоду понад 6 тисяч людей – прокуратура

У Києві через ожеледицю протягом цієї зими травмувалися понад шість тисяч людей, у зв’язку з цим посадовцям дев’яти комунальних підприємств повідомили про підозру, інформує міська прокуратура.

«У Києві внаслідок неналежної роботи комунальних служб із чищення доріг і тротуарів й обробки їх засобами проти ожеледиці упродовж грудня 2025 року – лютого 2026 зі скаргами на травмування до медичних закладів звернулося 6169 громадян, серед травмованих 321 дитина. Госпіталізовано 1155 осіб, з них діти – 66. Усім цим фактам органами прокуратури надається правова оцінка», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі навели приклади травмування людей і ДТП у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському, Дарницькому, Солом’янському, Дніпровському, Печерському і Шевченківському районах, сума збитків у яких сягала від кількох десятків тисяч до мільйона гривень.

«Причиною травмувань цих людей стала неналежна обробка тротуарів і доріг засобами проти ожеледиці. Усі зазначені вулиці обслуговують столичні комунальні підприємства. Відтак їх керівникам прокурорами повідомлено про підозри у службовій недбалості», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що йдеться про:

в.о. керівника Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) Подільського району Києва

керівника КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва»

директора КП «Київводфонд»

керівника КП «ШЕУ Деснянського району»

в.о. керівника ШЕУ Дарницького району Києва

в.о. начальника КП «ШЕУ Солом’янського району м. Києва»

керівника КП «ШЕУ Печерського району Києва»

керівника КП «ШЕУ Дніпровського району»

в.о. керівника КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва».

Згадані посадовці повідомлення прокуратури поки що не коментували.

Протягом грудня, січня і лютого в Києві (а також загалом по Україні) через перепади температур і прихід сильних морозів після снігу з дощем на вулицях утворювалися снігові замети й ожеледиця. При цьому Росія використала складні погодні умови, щоб завдати масовані ракетно-дронові удари, спрямувавши їх проти цивільного населення України, що призвело до вимкнень електроенергії, зокрема вуличного освітлення.