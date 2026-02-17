У Києві 9 посадовцям оголосили підозру через травмування на льоду понад 6 тисяч людей – прокуратура

У Києві через ожеледицю протягом цієї зими травмувалися понад шість тисяч людей, у зв’язку з цим посадовцям дев’яти комунальних підприємств повідомили про підозру, інформує міська прокуратура.
«У Києві внаслідок неналежної роботи комунальних служб із чищення доріг і тротуарів й обробки їх засобами проти ожеледиці упродовж грудня 2025 року – лютого 2026 зі скаргами на травмування до медичних закладів звернулося 6169 громадян, серед травмованих 321 дитина. Госпіталізовано 1155 осіб, з них діти – 66. Усім цим фактам органами прокуратури надається правова оцінка», – йдеться в повідомленні.
У прокуратурі навели приклади травмування людей і ДТП у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському, Дарницькому, Солом’янському, Дніпровському, Печерському і Шевченківському районах, сума збитків у яких сягала від кількох десятків тисяч до мільйона гривень.
«Причиною травмувань цих людей стала неналежна обробка тротуарів і доріг засобами проти ожеледиці. Усі зазначені вулиці обслуговують столичні комунальні підприємства. Відтак їх керівникам прокурорами повідомлено про підозри у службовій недбалості», – йдеться в повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що йдеться про:
- в.о. керівника Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) Подільського району Києва
- керівника КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва»
- директора КП «Київводфонд»
- керівника КП «ШЕУ Деснянського району»
- в.о. керівника ШЕУ Дарницького району Києва
- в.о. начальника КП «ШЕУ Солом’янського району м. Києва»
- керівника КП «ШЕУ Печерського району Києва»
- керівника КП «ШЕУ Дніпровського району»
- в.о. керівника КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва».
Згадані посадовці повідомлення прокуратури поки що не коментували.
Протягом грудня, січня і лютого в Києві (а також загалом по Україні) через перепади температур і прихід сильних морозів після снігу з дощем на вулицях утворювалися снігові замети й ожеледиця. При цьому Росія використала складні погодні умови, щоб завдати масовані ракетно-дронові удари, спрямувавши їх проти цивільного населення України, що призвело до вимкнень електроенергії, зокрема вуличного освітлення.
Форум