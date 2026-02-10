ДБР: суддя збила дитину в Кривому Розі, хлопчик у лікарні

Державне бюро розслідувань розслідує дорожньо-транспортну пригоду за участі судді районного суду Кривого Рогу, в ході якої постраждала дитина. Про це відомство 10 лютого.

За даними ДБР, близько 16:30 9 лютого суддя за кермом автомобіля BMW здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження.

«Дитина разом із матір’ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом. Унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу», – повідомляє бюро.

Офіс генерального прокурора уточнює, що 11-річний хлопчик перебуває у важкому стані.

Слідчі ДБР прибули на місце для першочергових слідчих дій. Бюро просить очевидців звернутися до управління ДБР у Полтаві.

Справу кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. У разі обвинувального вироку санкція передбачає до восьми років позбавлення волі. ДБР наразі не повідомляє про вручення підозри.

У грудні 2025 року суддя одного з районних судів на Харківщині, керуючи автомобілем Hyundai Accent, допустила наїзд на двох неповнолітніх дівчат. Діти потрапили в реанімацію.



