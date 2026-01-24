Доступність посилання

На Харківщині внаслідок ДТП загинуло немовля, постраждали жінка і чотирирічна дитина – поліція

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та співробітники екстрених служб
Вранці 24 січня внаслідок ДТП поблизу Берестина загинула двомісячна дитина, постраждали жінка і чотирирічна дитина, повідомила поліція Харківської області.

«Аварія сталася 24 січня близько 07:15 на автодорозі Берестин – Полтава поблизу міста Берестин. За попередньою інформацією, 26-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся», – пишуть у відомстві.

Згідно з повідомленням, у результаті аварії тілесні ушкодження отримали пасажири автомобіля – 24-річна жінка та чотирирічна дитина. Двомісячна дитина від отриманих травм загинула.

У Харківській області 6 січня внаслідок зіткнення легкового автомобіля і пасажирського автобуса постраждали 18 людей.

