Кадиров опублікував відео за участю свого сина на тлі повідомлень про ДТП

Голова Чечні Рамзан Кадиров на тлі повідомлень про ДТП за участю його сина опублікував сюжет про нараду Адама Кадирова з командирами силових відомств цього російського регіону і вручення йому чергової медалі.

Як пише проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії, згідно з метаданими файлу, ролик був створений 15 січня – за день до аварії. Кадри з наради наближені Кадирова публікували того ж дня, звернули увагу в опозиційному русі NIYSO.

Кавказ.Реалії зазначають, що підконтрольні владі Чечні засоби масової інформації не підтверджували й не заперечували госпіталізацію Адама Кадирова.

За даними Flightradar24, вночі літак голови Чечні й «літаючий госпіталь» МНС приземлилися в Москві. Проєкт ВЧК-ОГПУ стверджує, що Адама Кадирова доправили до дев’ятого хірургічного корпусу Боткінської лікарні.

16 січня стало відомо, що син голови Чечні потрапив у ДТП.

Кавказ.Реалії писали, що машина, в якій перебував 18-річний син Кадирова, рухалася першою в кортежі й на дуже високій швидкості, а за кермом був сам Адам Кадиров.

«Автомобіль зірвався з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу. Мабуть, він не впорався з керуванням», – зазначив співрозмовник редакції.

Після ДТП Кадиров був доставлений до нової республіканської лікарні у Грозному.

Пізніше джерело Кавказ.Реалії розповіло, що син голови Чечні прийшов до тями і «його стан не викликає побоювань лікарів», проте його транспортують до Москви.