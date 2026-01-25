Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ДБР розслідує загибель народного депутата в аварії

Правоохоронці вирішують питання про відкриття провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху
Правоохоронці вирішують питання про відкриття провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху

Державне бюро розслідування встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області, внаслідок якої загинув народний депутат, повідомила пресслужба 25 січня.

За даними бюро, близько 18:15 25 січня в Сокільниках квадроцикл під керуванням народного депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. За даними ДБР, пасажири маршрутки не постраждали.

«Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

«Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП», – додає бюро.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував загибель свого колеги по фракції Ореста Саламахи:

«Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати».

Раніше 25 січня стало відомо, що народний депутат Саламаха загинув у аварії в Львівській області.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG