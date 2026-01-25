ДБР розслідує загибель народного депутата в аварії

Державне бюро розслідування встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області, внаслідок якої загинув народний депутат, повідомила пресслужба 25 січня.

За даними бюро, близько 18:15 25 січня в Сокільниках квадроцикл під керуванням народного депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. За даними ДБР, пасажири маршрутки не постраждали.

«Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

«Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП», – додає бюро.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував загибель свого колеги по фракції Ореста Саламахи:

«Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати».

Раніше 25 січня стало відомо, що народний депутат Саламаха загинув у аварії в Львівській області.



