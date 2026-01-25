Депутати повідомляють про смерть нардепа від «Слуги народу» Ореста Саламахи

У аварії на Львівщині загинув народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха – про це спершу повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич 25 січня.

Спершу він повідомив, що Саламаха був за кермом квадроцикла, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в селі Сокільники Львівського району, його госпіталізували.

«Народний депутат України Орест Саламаха помер в лікарні на 20:00», – написав Зінкевич згодом у своїх соцмережах.

Про смерть парламентаря також повідомили народні депутати Данило Гетманцев («Слуга народу») та Олексій Гончаренко («Європейська солідарність»).

34-річний Орест Саламаха, який народився у Львові, був обраний до Верховної Ради 2019-го року від 121-го одномандатного виборчого округу.



