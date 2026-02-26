Суд виніс вироки двом військовим через вибух і поранення дітей у Чернігові

Деснянський районний суд Чернігова виніс вироки двом військовослужбовцям через розрив боєприпаса в місті у вересні 2022 року, повідомляє Державне бюро розслідувань 26 лютого.

Одному з обвинувачених призначили п’ять років позбавлення волі, іншому – шість. Вироки винесли за статтею про порушення правил поводження зі зброєю та боєприпасами, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, під час ярмарку в Чернігові військові демонстрували цивільним зразки зброї та боєприпасів. Один із них виклав на демонстраційний стіл реактивну протитанкову гранату, яка не перебувала на обліку та не пройшла належної перевірки, і «не забезпечив контролю за небезпечним предметом».

«Згодом інший військовослужбовець, грубо порушуючи правила безпеки, перевів гранату в бойове положення та передав її малолітній дитині, дозволивши натиснути на спусковий механізм. Пролунав постріл», – йдеться в заяві ДБР.

Через вибух були поранені п’ятеро людей, четверо з них – малолітні діти. ОГП уточнює, що один хлопчик мав тяжкі поранення, решта зазнали травм різного ступеня тяжкості.

У листопаді 2025 року поліція зафіксувала вибух боєприпаса в лікарні Запоріжжя, був поранений чоловік.

3 вересня 2022 року Радіо Свобода повідомляло про вибух у одному з парків Чернігова, до проходив благодійний ярмарок. Тоді було відомо про загалом 15 постраждалих. Найбільше постраждав дворічний хлопчик, за словами медиків, його оперували близько семи годин. Двох військових затримали наступного дня, 5 вересня їм повідомили про підозру.



