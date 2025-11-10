Поліція: у Запоріжжі в лікарні вибухнув боєприпас, поранений чоловік

У Запоріжжі в лікарні вибухнув боєприпас, поранений чоловік, повідомляє обласна поліція.



За даними правоохоронців, вранці 10 листопада надійшло повідомлення про вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї із міських лікарень.

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.



У поліції додають, що наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Минулого тижня у Кривому Розістався вибух гранати. За попередніми даними поліції, загиблий підірвав бойову гранату. Вибух стався в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку.