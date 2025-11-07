Поліція розслідує вибух гранати в Кривому Розі – є загиблий

У Кривому Розі стався вибух гранати, повідомляє поліція Дніпропетровської області 7 листопада.

Слідство уточнює, що це сталося увечері напередодні в Металургійному районі.

«За попередніми даними, загиблий підірвав бойову гранату. Вибух стався в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

Поліція додає, що на місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та фахівці криміналістичної лабораторії. Триває встановлення обставин події. Кримінальне провадження розпочали за фактом самогубства.

У жовтні в Лозовій на Харківщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще двоє людей поранені, в тому числі підозрюваний.