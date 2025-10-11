Поліція Харківщини: чоловік підірвав гранату під час сварки, є загиблий і поранений

У Лозовій Харківської області внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще двоє людей поранені, в тому числі підозрюваний, повідомляє обласне управління поліції 11 жовтня.

За даними правоохоронців, в одному зі складських приміщень у Лозовій між чоловіками виник конфлікт.

«Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, дістав гранату, висмикнув чеку та кинув у напрямку 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. Після чого боєприпас здетонував», – йдеться в повідомленні.

Чоловіків доставили до Лозівської лікарні, підлітка – до лікарні в Харкові. Втім, 39-річний поранений помер під час надання медичної допомоги. 17-річний хлопець та 48-річний зловмисник зазнали осколкових поранень.

Поліція провела обшук у житлі підозрюваного, в ході якого виявила та вилучила гранату та запал до неї. Їх направили на експертне дослідження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві, замаху на вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зараз він у лікарні під конвоєм.

Раніше голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок вибуху гранати в місті Лозова постраждали 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець.



