У Києві у машині знайшли тіло блогера, пов’язаного із криптовалютою – поліція

У Києві в Оболонському районі правоохоронці зранку 11 жовтня знайшли тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням в голову, йдеться у повідомленні пресслужби поліції столиці.

За даними відомства, поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя.

«На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт. Попередньо встановлено, що загиблий – підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення», – зазначили у поліції.

Відомо, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою відміткою «самогубство».

У поліції не розкривають ім’я загиблого, однак у мережі шириться інформація, що ним може є криптопідприємець Костянтин Ганіч, який у мережі відомий під ім’ям Костя Кудо. У криптопабліках повідомляють, що у загиблого залишилась дружина та батьки. Знайомі Костянтина не вірять, що він міг скоїти самогубство.

Згодом смерть Костянтина Ганіча підтвердили на його офіційному телеграм-каналі. У своєму останньому відео в інстаграм, блогер і криптопідприємець розповідавпро те, наскільки реальне життя відрізняється від «картинки» у соцмережах.

Раніше, 30 серпня, у Львові застрелили Андрія Парубія – учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював. Нову підозру в справі він поки не коментував.

3 жовтня Служба безпеки України заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Йому повідомили ще одну підозру: в державній зраді, заявили в СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство доти розслідували за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.

Хоча підозрюваний усно зізнався у вбивстві, зброї, з якої він стріляв, досі не знайшли.