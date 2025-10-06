Близько тисячі військових у РФ із 2022 року були звинувачені у вбивствах

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну майже тисячі сягнула кількість порушених щодо військових кримінальних справ за статтями про умисне вбивство і заподіяння тяжкої шкоди, що спричинила смерть людини. Про це повідомляє видання «Медіазона», яке вивчило судову статистику.

Справи проти військовослужбовців розглядають військові суди. У 2022 році до цих судів надійшло 38 справ за статтями про вбивство та тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть. Відтоді щороку число таких справ зростало – у 2023-му їх було 266, у 2024-му – 346. За дев’ять місяців 2025 року до судів надійшло вже 377 таких кримінальних справ.

«Медіазона» зазначає, що кількість насильницьких злочинів, скоєних військовими в Росії, безперервно зростає впродовж трьох з половиною років війни. Вперше кількість вироків за статтями про вбивство, тяжкі тілесні ушкодження та насильницькі дії сексуального характеру відчутно зросла за перші шість місяців 2023 року і відтоді зростає. До статистики військових судів при цьому не зараховуються злочини учасників війни в Україні, які на момент скоєння злочинів уже не були військовослужбовцями.