У Львові на будинку, біля якого вбили Парубія, встановили меморіальну таблицю

У Львові 7 жовтня відкрили меморіальну таблицю на честь народного депутата України, колишнього спікера парламенту (2016-2019 роки), секретаря Ради нацбезпеки й оборони, учасника усіх революцій незалежної України, коменданта Майдану під час Революції гідності, Героя України Андрія Парубія.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, таблицю встановили на фасаді будинку на вулиці Єфремова, біля якого 30 серпня цього року вбили політика.

Відкривали таблицю батько і дочка Андрія Парубія.

«Йому Путін двічі оголошував йому смертний вирок. Йому не дали охорони... Я казав «бережись» йому, бо знаю, що таке «м*скаль». Він говорив, що на своїй землі», ‒ зауважив під час відкриття Володимир Парубій, батько політика.

«Це вбивство сколихнуло не лише Львів, а весь світ. Це велика втрата для нас усіх. Громада завжди памʼятатиме Андрія», ‒ сказав мер Львова Андрій Садовий.

Також на місці вбивства політика висадили дерево у його памʼять і запалили лампадки.

30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія – учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював. Нову підозру в справі він поки не коментував.

3 жовтня Служба безпеки України заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Йому повідомили ще одну підозру: в державній зраді, заявили в СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство доти розслідували за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.

Хоча підозрюваний усно зізнався у вбивстві, зброї, з якої він стріляв, досі не знайшли.