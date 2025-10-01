Зеленський присвоїв звання Героя України Парубію, Афанасьєву та Вакуленку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) українському політику і громадському діячу Андрію Парубію.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Також іншими указами звання Героя України присвоєно старшому солдату Геннадію Афанасьєву, письменнику, перекладачу, громадському діячу Володимиру Вакуленку та громадському активісту Степану Чубенку.

30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія - учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік. 18 вересня Верховна Рада закликала президента присвоїти йому посмертно звання Героя України.

Ім’я фотографа і юриста з Сімферополя Геннадія Афанасьєва стало широко відомим після того, як він став фігурантом справи «кримських терористів». 2014 року він виступив проти російської анексії Криму, після чого був затриманий у Сімферополі співробітниками ФСБ за звинуваченням у підготовці терактів. Він провів в ув’язненні 767 днів. Після звільнення з російського ув’язнення у 2016-2018 роках Геннадій Афанасьєв був автором проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що Афанасьєв загинув у Луганській області. Він воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ї бригади ЗСУ. Афанасьєв пішов у військкомат у перший день повномасштабного російського військового вторгнення в Україну. Народні депутати у травні цього року закликали присвоїти йому звання Героя України.

Володимир Вакуленко – автор понад десятка книжок, в тому числі дитячих, активний учасник Революції Гідності та волонтер.

Про вбивство письменника Володимира Вакуленка російськими військовими стало відомо після звільнення Харківщини. У листопаді 2022 року його колишня дружина Ірина Новіцька повідомила, що ДНК-експертиза дозволила ідентифікувати останки Вакуленка.