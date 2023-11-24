У поліції розповіли подробиці вбивства письменника Вакуленка і ще трьох цивільних в Ізюмі

Поліція назвала імена підозрюваних у вбивстві письменника Володимира Вакуленка та ще чотирьох цивільних чоловіків під час окупації села Капитолівка Ізюмського району, це Владислав Нескородьєв і Сергій Удоденко з Луганська, «які вже мали судимості за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками», повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області, керівник слідчого управління Сергій Болвінов, передає «Укрінформ».

За його інформацією, Удоденко (1974 р.н), застрелив Вакуленка за наказом командира – Владислава Нескородьєва (1990 р.н). Обидва з Луганська та раніше притягалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини. Слідство вважає, що вбили письменника 24 березня 2022 року. До того, 22 березня – його викрали з дому разом із хворим сином, знущалися та били, кажуть у поліції.

«Відпустили і через день знову забрали. Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягатися, шукали татуювання тризуба, били, оскільки на тілі вбитого вже потім експерти побачили два зламані пальці на лівій руці. Скалічене і розстріляне тіло письменника ці нелюди скинули просто з дороги. Тіло Вакуленка першим оглянули чоловіки, які здійснювали роботи ритуальної служби в Ізюмі. Про те, що на узбіччі дороги до Капитолівки лежить труп, повідомили їм російські військові, а сталося це вже в травні, приблизно за два місяці після розстрілу. Тоді тіло письменника й потрапило до масового поховання в могилу під номером 319», – розповів Болвінов.

Однак у цій справі є ще троє жертв: розстріляні чоловіки у віці 51, 59 і 76 років. Одне тіло також виявлено на місці масового поховання в могилі під номером 430, кажуть у поліції.

«Його затримали та вбили через те, що він був колишнім учасником АТО. А двох інших цивільних схопили в лісі. Окупанти вирішили, що вони вивідують і передають Збройним силам України російські позиції. Але насправді чоловіки пішли туди за шишками для самовара. В ту пору було дуже холодно, не було світла, тож люди знайшли старий самовар», – поінформував Болвінов.

Він запевняє, що слідство має беззаперечні докази того, що цих людей так само вбили «Лев» та «Удод».

Чоловіків розстріляли в лісі, зовсім поруч із житловими будинками. Їхні тіла знайшли у неглибокій ямі, закиданій гілками. До розстрілу цих трьох цивільних тримали у погребі будинку №14 по вулиці Лугова. Один зі свідків, якого окупанти схопили 24 березня та привезли в цю катівню, бачив на подвір’ї рюкзак письменника Вакуленка.

«Як виглядає цей рюкзак, знало все село. Володимир завжди ходив із ним», – говорить житель Капитолівки Євген Я.

За словами Болвінова, «з особливою жорстокістю окупанти били колишнього учасника АТО».

«Вони клали його обличчям на підлогу, стріляли з пістолета біля тіла та голови. Тому від уламків від куль та від плитки, на яких він лежав, він весь був в крові», – сказав керівник слідства.

Відомо, що обидва підозрюваних у вбивстві зустрічалися з місцевими дівчатами. Жінки виїхали до Росії, але згодом повернулися в Україну.

«Слідство багато з ними працювало, що вони якомога більше надали інформації, розповіли все», – зазначає Болвінов.

Свідки, місцеві жителі, розповіли, що «виконавець наказів неодноразово вихвалялися, що його командир сам не вбивав, нібито боячись крові».

Про вбивство письменника Володимира Вакуленка російськими військовими стало відомо після звільнення Харківщини. У листопаді 2022 року його колишня дружина Ірина Новіцька повідомила, що ДНК-експертиза дозволила ідентифікувати останки Вакуленка.

Володимир Вакуленко – автор понад десятка книжок, в тому числі дитячих, активний учасник Революції Гідності та волонтер. У 2020 році випустив антологію білоруської поезії «Жыве Беларусь! За нашу і вашу свободу!». Активно друкувався в у журналах, часописах і альманахах.