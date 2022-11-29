У тілі вбитого військами РФ письменника Вакуленка знайшли кулі від пістолету Макарова – поліція

Російські військові під час окупації частини Харківщини розстріляли письменника Володимира Вакуленка, повідомив 29 листопада начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Наразі завершена перевірка ДНК профілю та підтверджено – загиблий №319 на Ізюмському кладовищі – це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолету Макарова», – написав він у фейсбуці.

За словами Болвінова, у квітні цього року слідчі поліції за матеріалами ЗМІ зареєстрували провадження за фактом незаконного позбавлення волі письменника в часи окупації російськими військами Ізюмського району.

«У жовтні до поліції звернувся рідний батько Володимира – він був впевнений, що один із загиблих на Ізюмському кладовищі – його син. Він розповів, що до їхнього дому 23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно, «лнрівці» та провели обшук. Бойовики забрали письменника і його сина – провели жорстокий допит із побиттям та відпустили. Наступного дня, до їхнього дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою «Z» і силоміць вивезли Володимира Вакуленка. З цього часу живим його ніхто не бачив», – повідомив Болвінов.

За даними поліції, від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі відомо, що 12 травня до них звернулися військовослужбовці РФ із вказівкою захоронити тіло чоловіка, яке лежало неподалік від села Капитолівка Ізюмського району.

«Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло було на вулиці більше ніж місяць», – повідомив начальник Слідчого управління.

Він наголосив, що слідчі розшукують свідків злочинів російських військових, і закликав звертатися до поліції в разі наявності інформації.

Напередодні колишня дружина Вакуленка Ірина Новіцька повідомила, що ДНК-експертиза підтвердила загибель письменника.

Після деокупації Капитолівки колеги Володимира Вакуленка знайшли його щоденник, закопаний за день до арешту, в рідному садку. Після розшифровки трьох десятків рукописних листів батьки будуть ухвалювати рішення про публікацію тексту – сам письменник просив віддати його людям, «коли наші прийдуть».

Володимир Вакуленко – автор понад десятка книжок, в тому числі дитячих, активний учасник Революції Гідності та волонтер. У 2020 році випустив антологію білоруської поезії «Жыве Беларусь! За нашу і вашу свободу!». Активно друкувався в у журналах, часописах і альманахах.