У Святошинському районі Києва стався вибух, одна людина загинула – поліція

Поліція Києва повідомляє про вибух у Святошинському районі міста, внаслідок якого одна людина загинула, ще одна – була поранена.

«Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній із квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула і ще одна постраждала», – йдеться в повідомленні.

Деталей, зокрема причину вибуху, в поліції не наводять, вказуючи, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки й інші профільні служби.

Минулого місяця в поліції повідомляли, що в Дніпровському районі Києва у квартирі стався вибух – загинули дві людини, ще одна – постраждала. За даними правоохоронців, у приміщенні здетонувала граната.