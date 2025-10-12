У центрі Дніпра стався вибух, постраждав підліток – поліція

Ввечері 11 жовтня, близько 19:40, на Успенській площі в Соборному районі Дніпра вибухнув невідомий предмет, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

«До поліції надійшло повідомлення про вибух у центральній частині міста. На місці події з’ясувалося, що в руках у 15-річного хлопця вибухнув невідомий предмет. Підлітка з травмою руки доставили до лікарні», – поінформували у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці зазначають, що наразі на місці події працювала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

«Ми встановлюємо всі обставини інциденту та походження вибухового предмета», – додали в поліції.

Раніше голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок вибуху гранати в місті Лозова постраждали 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець.