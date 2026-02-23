Зеленський про вибух у Миколаєві: «перевіряється версія щодо теракту»

Вибух у Миколаєві, внаслідок якого були поранені поліцейські, міг бути другим поспіль терористичним актом проти правоохоронців, повідомив увечері 23 лютого президент України Володимир Зеленський.

«З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей», – написав глава держави в соцмережах.

Раніше Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що о 18:10 у Миколаєві «стався вибух на території непрацюючої АЗС». Постраждали семеро патрульних, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої автомобілі, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Унаслідок вибухів, які сталися у Львові у ніч проти 22 лютого, загинула 23-річна поліцейська, 25 людей були поранені. Галицький районний суд Львова 23 лютого ухвалив взяти під варту без права внесення застави жінку, підозрювану у вчиненні теракту.