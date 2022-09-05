Двом військовим повідомили про підозру через поранення дітей на виставці зброї в Чернігові – ОГП

Двох військових підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю через вибух на виставці в Чернігові, через який були поранені діти – про це 5 вересня повідомив Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом порушення правил поводження зі зброєю (частина 2 статті 414 КК України)», – заявляє відомство.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що двох військових затримали у зв’язку з інцидентом.

3 вересня у Чернігові на виставці зброї здетонував один із боєприпасів, через що постраждали присутні там люди.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус в неділю повідомив, що, за останніми даними, за медичною допомогою звернулися 15 людей, вісім із них – діти, семеро – дорослі. Двоє дітей і двоє дорослих перебувають у лікарні. Одна дитина – у вкрай тяжкому стані.