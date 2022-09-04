У справі про інцидент на виставці зброї в Чернігові затримані двоє осіб – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання двох осіб, причетних до інциденту на виставці зброї у Чернігові.

«Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук», – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що справою займається ДБР.

3 вересня у Чернігові на виставці зброї здетонував один із боєприпасів, через що постраждали присутні там люди.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус в неділю повідомив, що, за останніми даними, за медичною допомогою звернулися 15 людей, вісім із них – діти, семеро – дорослі. Двоє дітей і двоє дорослих перебувають у лікарні. Одна дитина – у вкрай тяжкому стані.

Відкрито кримінальне провадження про порушення правил поводження зі зброєю.

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