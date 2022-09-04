Вибух у Чернігові: лікарка розповіла, в якому стані перебуває постраждалий дворічний хлопчик

Стан хлопчика, який постраждав внаслідок вибуху в Чернігові, залишається стабільно важким, дитина все ще перебуває в реанімації. Про це Суспільному розповіла в.о. генерального директора дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва.



«Проведено комп'ютерно-томографічне дослідження мозку. Сьогодні, 4 вересня, зібрався консиліум з лікарів спеціалістів хірургічного, офтальмологічного профілю. Дитина зараз перебуває в реанімаційному відділенні», – розповіла лікарка.



За її словами, лікарі наразі роблять все можливе для того, щоб дитина вийшла зі стану медикаментозного сну, аби потім їй було проведено подальше лікування.

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П’ятеро людей, більшість із них діти, постраждали через вибух боєприпасу на виставці в Чернігові 3 вересня. Як повідомив голова області В’ячеслав Чаус, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Подію розслідує Державне бюро розслідувань.