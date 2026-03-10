ЗСУ стрімко звільняють території: деталі

Контрнаступ на Дніпропетровщині
В умовах майже цілковитої тиші українські війська звільнили низку населених пунктів на кордонні Дніпропетровщини і Запоріжжя.
- Наскільки масштабним може стати це просування?
- До чого готуються військові на всіх напрямках фронту?
- Як зміниться фронт навесні?
10 березня начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» розповів, що Сили оборони України проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку – і українські військові майже повністю відновили контроль над Дніпропетровщиною.
За його словами, українські військові звільнили вже понад 400 квадратних кілометрів, а на дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від російських сил, які туди просочилися.
«Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку – звільнено більше території, ніж втрачено», – сказав Комаренко.
У серпні 2025 року стало відомо, що сили РФ увійшли до Дніпропетровської області.
Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.
Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.
Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.
Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.
Звинувачення на адресу «Госпітальєрів»
Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», на чолі якого стоїть депутатка від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич опинився посеред скандалу. Добровольцям закидають фінансові махінації.
- У чому претензії?
- Що обіцяють у батальйоні?
- Наскільки ця історія може похитнути довіру до всього волонтерського руху в Україні?
Волонтерському медичному батальйону «Госпітальєри» та їхній очільниці, народній депутатці Яні Зінкевич закидають непрозоре використання коштів та брак публічної звітності за розподіл отриманих пожертв. Зінкевич та члени її політсили – партії «Європейська солідарність», а також чимало активістів і волонтерів – закиди категорично відкидають.
Геннадій Друзенко, правник, співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова наголосив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що чим більше прозорості буде у волонтерських організацій, тим менше підстав для скандалів та розслідувань – як добросовісних, так і упереджених.
«Гроші люблять рахунок, знаєте. Навіть коли ти нічого не вкрав, як і казала Яна, я не вірю, що вона крала. Але людська природа така, що виникають підозри. Коли ти не відзвітував, коли ти збираєш на двох рахунках не те саме, хоча це, можливо, просто: там половину зібрав і там половину зібрав. Тому тут тільки пораджу, знову ж таки, схиляючи голову перед тим, що робили «Госпітальєри», бо з 2014 року з медиків-добровольців з великих організацій лишилися тільки ми і вони. Чим більше буде прозорості, тим усім буде краще, і тим менше буде приводів для сумлінних і не дуже добросовісних розслідувачів намагатися зробити якийсь скандал.
Але скажу тим, хто займається розслідуванням, треба пам’ятати, що на фронті, наприклад, ви навряд чи отримаєте фіскальний чек, ремонтуючи машину в Слов’янську, бо там залишилась рівно одна СТО, і на ній аж дві людини працюють», – каже Друзенко.
