«Вивалити внутрішню «кухню»? У чому звинувачують «Госпітальєрів» та що каже Яна Зінкевич у відповідь

Уже кілька днів не вщухає обговорення – часто суперечка – в соцмережах і в публічному просторі щодо волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри». Їм та їхній очільниці, народній депутатці Яні Зінкевич закидають непрозоре використання коштів та брак публічної звітності за розподіл отриманих пожертв.

Зінкевич та члени її політсили – партії «Європейська солідарність», а також чимало активістів і волонтерів – закиди категорично відкидають.

Висвітлюємо головні звинувачення і відповіді на них.

У чому саме звинувачують?

Як зазначає видання Zahid.net, на можливі порушення першою звернула увагу користувачка соцмережі Х під ніком «фантастика». Вона заявила, що один зі зборів на амуніцію ведеться через дві окремі «банки»: одна належить фонду «Госпітальєрів», інша – засновниці та командирці батальйону Яні Зінкевич.

«З банки Яни на амуніцію знімались кошти, на банці фонду зняття не відображається», – йшлося у дописі.

Згодом у мережі виявили ще дві окремі «банки» – від фонду та особисто Зінкевич – цього разу на тактичну медицину і ротації.

Дуже би хотілось побачити звітність «Госпітальєрів» за всі збори

До публічного обговорення в Х також долучилася журналістка Ольга Худецька, відома своїм розслідуванням ймовірних випадків шахрайства зі зборами на буцімто лікування львів’янином зі СМА Назарієм Гусаковим.

«Народна депутатка (йдеться про Яну Зінкевич – ред.) пильно моніторить весь робочий день банку, щойно набігають круглі 10-20 тисяч – знімає. Шість разів за день. Просто цікаво, як це виглядатиме в декларації», – написала Худецька 7 березня.

«Дуже би хотілось побачити звітність «Госпітальєрів» за всі збори. І що там база? Купили? Ні? А ота, яку в серпні 2025 року на нову ГОшку купили, то вона якась інша?» – також написала в соцмережі Х Худецька.

В іншому дописі додала: «Що я зрозуміла з деяких коментів: якщо ви помогли комусь і займаєтесь порятунком життів, то питання про звітність – це наклеп…».

Коли йдеться про «базу», то мається на увазі знищена торік на Великдень російськими ударами база «Госпітальєрів» у Павлограді Дніпропетровської області. Після обстрілу Зінкевич оголосила збір на 20 мільйонів гривень.

За словами Яни Зінкевич, «Госпітальєрам» вдалось купити нову базу площею 6 тисяч квадратних метрів за понад 561 тисячу доларів. Точне місце розташування нової бази, яка зараз ремонтується, не називають з міркувань безпеки.

Що говорять «Госпітальєри»?

Директорка «Госпітальєрів» Юлія Шевчук заявила на пресконференції, що фонд подаcть детальний фінансовий звіт за 2025 рік до 1 травня цього року.

Вона розповіла, що очолила фонд у грудні 2025 року. За даними, які на той час надав головний бухгалтер, за 2025 рік фонд отримав 74 мільйони гривень, 51 тисячу євро та 906 тисяч доларів.

Передбачається великий звіт з урахуванням чутливості

Шевчук також зазначила, що у встановлені законом терміни фонд подав податкову звітність за 2025 рік, з якою ознайомитися можна на офіційному сайті фонду, а фактична звітність публікувалась у соцмережах.

«Жодна документація в незаблюреному вигляді, де є чутливі дані наших контрагентів або постачальників, у відкритому доступі не опиниться. Люди, які розуміють специфіку, мають розуміти, що саме і з яких причин ми не можемо опублікувати. Передбачається великий звіт з урахуванням чутливості. Наразі від великих фондів я не бачила звітів повної первинки, як цього вимагають від нас. Не кидаю тінь на інших людей, але є певний фактаж. Я готова надати всю документацію державі в законному режимі», – заявила Юлія Шевчук під час пресконференції в «Українському кризовому центрі».

Ольга Худецька, яка виступає опонентом «Госпітальєрів», написала в мережі Х після пресконференції 10 березня: «Звітність БО «БФ Госпітальєри» – однієї з півтора десятка юросіб госпів – обіцяли з 2 липня 2024-го самі «Госпітальєри».

Раніше цього тижня у комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування назвали публічне звинувачення без належного розслідування ситуації неприпустимим.

«Вважаємо, що озвучення тяжких звинувачень на адресу представників волонтерської спільноти є неприпустимим без проведення всебічного та об'єктивного розслідування і оприлюднення позиції керівництва батальйону», – зауважили в комітеті.

Яна Зінкевич саме тому і зібрала пресконференцію 10 березня і відкинула закиди щодо непрозорості у використанні коштів.

Ця ситуація дуже схожа на цілеспрямовану інформаційну операцію проти добровольчого руху

«Ця ситуація дуже схожа на цілеспрямовану інформаційну операцію проти добровольчого руху. Наш батальйон «Госпітальєри» – це велика команда з чіткою структурою, ми працюємо понад десять років, за цей час через батальйон пройшли сотні людей: медиків, інструкторів, логістів, менеджерів і волонтерів. Я є засновницею батальйону, але щоденну роботу нашого підрозділу забезпечує ціла команда відповідальних людей у різних напрямках. Робота складів, облік майна і фінансова документація ведуться відповідними спеціалістами, і команда відкрита до пояснень та демонстрації цих процесів», – сказала Зінкевич.

Видання «Бабель» взяло інтерв’ю у Яни Зінкевич 9 березня і, зокрема, запитало про її родичів, залучених до управління структурами «Госпітальєрів».

«Усі мої родичі воюють або воювали: мій вітчим [Василь Комар], свекор [Віталій Сапожко], чоловік [Ілля Сапожко], я, брат чоловіка – всі долучені до війни. Частина з них обрала нашу структуру. Деякі члени родини обіймають керівні посади, але не через родинні зв’язки, а тому що вони – ефективні управлінці та менеджери. Вони виконують покладені на них обов’язки, несуть відповідальність за ризики так само, як і інші працівники», – пояснила Зінкевич.

На пресконференції, зібраній в «Українському кризовому центрі», була представлена керівна команда «Госпітальєрів».

«І до чого дійшли всі розслідувачі у твіттері (нині це Х – ред.) про масове приховування якихось прибутків?» – запитала Яна Зінкевич, командирка та засновниця волонтерського медичного батальйону.

«Тут задається питання, а в кого із нас з'явилося якесь майно, може, якась вілла, може, ще щось чи, може, якесь «Мазераті», чи як це правильно назвати? Виникають абсолютно логічні запитання. І якщо є в чому нас звинуватити, то, будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів, зауважте, розкажіть, що і як, хай ці органи розбираються і роблять належну від них роботу», – сказала вона.

Реакції

На захист Яни Зінкевич стала чимала кількість її колег по фракції – депутатів Верховної Ради від «Європейської солідарності».

«Безумовно, волонтерство потребує звітності. І я впевнена, що в команди Зінкевич є відповіді і звіти по всіх донатах. А той хейт, що дивним чином співпав з атаками на офіс «Європейської солідарності», не виключаю, повʼязаний з політичною приналежністю Яни. Тактика зрозуміла – всіх, хто в «ЄС», треба дискредитувати. Тепер і до Яни дібралися», – пише в соцмережах депутатка Ірина Геращенко.

Громадський активіст Тарас Шамайда теж підтримав «Госпітальєрів».

«Мене взагалі не цікавить формальна звітність від Яни, як і від будь-яких людей чи організацій, яким я довіряю і яким надсилаю внески чи пожертви. Порятунок людських життів і захист України набагато важливіші за дотримання будь-яких формальностей, особливо коли цих формальностей забагато. Якби ми дотримувалися всіх формальностей під час цієї війни, вже втратили б нашу країну», – вважає він.

Не впевнена, що під час війни варто вивалювати у відкритий інформаційний простір всю внутрішню «кухню» військової структури

«Жодним чином не заперечую важливість звітності. Більше того, коли йдеться про громадські гроші, намагаюсь звітувати за витрати по збірках максимально прозоро. Але мій досвід – це цивільні громадські організації. Натомість «Госпітальєри» – військовий підрозділ», – пише у фейсбуці відома журналістка Алла Лазарєва.

Вона додає: «Чесно, не впевнена, що під час війни варто вивалювати у відкритий інформаційний простір всю внутрішню «кухню» військової структури. Можливо, я здалеку не роздивилась якісь важливі деталі. Та все ж дотримуюся думки, на рівні принципу: звіту може вимагати той, хто долучився до збірки. І не завжди є сенс робити це публічно під час війни».

«Госпітальєри» почали роботу ще з війни на Донбасі в 2014 році. За 12 років медичний батальйон евакуював понад 42 000 людей – фактично невелике місто рівня райцентру.



