У РФ заблокували сайт українського медичного батальйону «Госпітальєри»

У Росії заблокували сайти українського добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», передає проєкт «Роскомсвобода».

Повідомляється, що сайт заблокували одразу з усіма доменами та піддоменами.

«Госпітальєри» започаткувала волонтерка Яна Зінкевич у 2014 році, він активно функціонує в зоні бойових дій і допомагає пораненим військовим.

Як повідомляє «Роскомсвобода», заблоковано також український магазин із продажу бронедверей, бо там пропонували не лише придбати товари, а й пожертвувати гроші для військових. На форумі сервісу користувачі обговорюють війну в Україні.

Також російські регулятори заблокували частково портал любителів азійського кінематографу BambooUA – лише одну сторінку, де є інформація про допомогу ЗСУ.

Торік у Росії, за даними експертів, виявили понад 600 тисяч блокувань інтернет-сторінок – це абсолютний рекорд за 15 років. На це вплинуло законодавство про військову цензуру.