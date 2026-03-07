«Госпітальєрів» звинуватили у непрозорому використанні коштів: командирка батальйону відреагувала

Медичний батальйон «Госпітальєри», до якого входять добровольці-парамедики, звинуватили у непрозорому використанні коштів зі зборів.

У публікаціях у соцмережі Х стверджується, що з донатних банок, на які збирали кошти для потреб підрозділу, нібито «регулярно знімали гроші, а звітність щодо використання цих коштів не публікувалася». Також у дописах зазначають, що організація нібито «не має єдиного офіційно оформленого фонду». Натомість за словами авторів повідомлень, існує кілька юридичних осіб – ТОВ, громадських організацій та благодійних фондів, пов’язаних між собою.

Крім того, користувачі заявляють про існування двох юридичних осіб у Великій Британії, через які, за їхніми словами, було зібрано близько 1,3 мільйона фунтів стерлінгів. У соцмережах також зазначають, що звітність щодо використання цих коштів нібито не оприлюднювалася.



Журналістка Олена Худецька написала, нібито із сайту «Госпітальєрів» почали зникати адреси криптогаманців, на які збирали пожертви. Попри це, ці адреси встигли зберегти – інші користувачі X почали перевіряти їх та згодом заявили, ніби з усіх гаманців, вказаних на сайті, було виведено близько 210 тисяч доларів, або понад 9 мільйонів гривень. Звітності за ці кошти батальйон начебто не робив.

Командирка батальйону Яна Зінкевич, коментуючи звинувачення, заявила, що «підтримує право кожного донатора» знати, на що витрачаються кошти. Вона каже, що готувала на 9 березня пост про купівлю нової бази батальйону «Госпітальєри». Збір на неї оголошували у 2025 році, коли сили РФ знищили базу батальйону в Павлограді.

«Пост про цю радість я підготувала на понеділок. Утім, ділюся вже: площа – 6000 квадратних метрів. Ми вже встигли замінити 150 вікон, це обійшлося у 2 мільйони гривень (саме вікна). Оплатила за базу 561 680 доларів. А також податки й оплата нотаріуса. Довелося позичати частину коштів, але ми це зробили!» – написала вона.

Щодо інформації про юридичних осіб, які нібито стоять за «Госпітальєрами», Зінкевич зазначила, що про деякі з цих організацій «ми теж вперше почули разом із вами».

У той самий час Зінкевич зізналась, що публічна звітність за деякі періоди справді виходила не в повному обсязі через «надзвичайно високе операційне навантаження та складну логістику нашої роботи».

«Зараз ми систематизуємо фінансові дані, щоб підготувати зведений звіт. Робота триває повільніше, ніж нам би хотілося. Зокрема тому, що частину документів доводиться відновлювати після знищення нашої бази в Павлограді», – написала Зінкевич.

Вона додала, що «Госпітальєри» начебто вже працюють над тим, щоб оптимізувати структуру організації та впровадити прозорі механізми управління і фінансування.

«Госпітальєри» — це український добровольчий медичний батальйон, заснований Яною Зінкевич у 2014 році, що рятує життя поранених бійців на передовій. З гаслом «Заради кожного життя!» парамедики надають домедичну допомогу та евакуюють воїнів з найгарячіших ділянок. Станом на 2025 рік підрозділ врятував понад 38 000 військових.



