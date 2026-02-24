Журналісти встановили імена понад 200 тисяч російських військових, які були вбиті в Україні

Журналісти російської служби BBC та видання «Медіазона» разом із командою волонтерів до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну встановили імена 200186 російських військових, які загинули на війні.

Як зазначає BBC, за останній місяць кількість записів у базі, яку ведуть журналісти, збільшилася на 35 тисяч осіб, але це не пов’язано з поточною ситуацією на фронті. «За минулий місяць нам вдалося зіставити записи, зібрані за кілька років, з відкритими даними державних баз – насамперед зі списками реєстру спадкових справ», – пояснює видання.

Журналісти зазначають, що з «високою часткою впевненості можна сказати», що 2025-й став найбільш кровопролитним для російської армії – торік загинули 49935 російських військових. У 2024 році загинули щонайменше 83706 російських солдатів і офіцерів, але «масив поки що необроблених некрологів, у яких як дати загибелі або дати похорону згадується 2025 рік, нараховує ще десятки тисяч записів». За попередньою оцінкою, число загиблих торік може перевищити 90 тисяч людей.

Як пише «Медіазона», 122,7 тисячі загиблих російських військових належали до міського населення, 57,2 тисячі – до сільського. Великі міста та міста-мільйонники «війною майже не зачеплені»: дві третини загиблих жили в містах і селах із населенням менш як 100 тисяч людей. За абсолютним числом загиблих нагорі списку йдуть Башкортостан (7,7 тисячі), Татарстан (6,8 тисячі) і Свердловська область (6,3 тисячі).

«Детальний аналіз наших даних показує, що найчастіше контракт підписують жителі малих міст і сіл, де стабільна і добре оплачувана робота в дефіциті, а агітація місцевої влади може бути наполегливішою, ніж у великих містах. У розподілі загиблих по регіонах найчастіше видно закономірність: що вищий рівень бідності, то вище, як правило, показник втрат», – ідеться в матеріалі ВВС.

Демограф, який говорив на умовах анонімності, проаналізувавши дані журналістів, зазначив, що список регіонів із високою часткою втрат багато в чому збігається зі списком регіонів із низькою тривалістю життя. «Іншими словами, на війну охочіше йдуть жителі територій, де ймовірність померти не своєю смертю вже висока. За оцінкою експерта, людьми, які зараз підписують контракт, може рухати вже не стільки бідність, скільки відсутність перспектив, відчуття того, що втрачати все одно нічого», – зазначає видання.

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 261 420 своїх військових, такі дані на ранок 24 лютого навів Генштаб ЗСУ. Ця оцінка враховує не лише загиблих, а й поранених, частина таких солдатів і офіцерів може бути врахована в статистиці не одного разу – якщо поранений після лікування повертається на фронт.

До четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України людські втрати обох сторін можуть сягнути двох мільйонів, ішлося в оприлюдненому в січні дослідженні вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Згідно з оцінкою на 27 січня, поточне число загиблих, поранених і зниклих безвісти з боку РФ становило майже 1 мільйон 200 тисяч, з українського боку – близько 600 тисяч.



