Генштаб: на фронті за добу було 235 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ 19 березня.

«На Покровському напрямку наші захисники, за уточненою інформацією, зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 32 атаки. Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

Читайте також: Мотоштурми повернулись. Армія РФ «промацує» оборону Покровська на двох колесах

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.

В ISW заявили, що не спостерігали доказів дій російських військ у Лимані з 23 лютого 2026 року. Щодо Костянтинівки, то, за словами аналітиків, вони бачили докази, які дозволяють оцінити, що російські війська діяли лише в 7,85 відсотка цього міста.

«Лінії фронту України фактично є оперативно стабільними, і Україна звільнила більше території, ніж російські війська захопили у лютому 2026 року», – кажуть в Інституті вивчення війни.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території.