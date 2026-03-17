Герасимов почав «захоплювати» Лиман: насправді армія РФ до нього навіть не дійшла

Армія РФ взяла «більше половини» Лиману під свій контроль, а також нібито вже повністю захопила Дробишеве, Ярову та Соснове – про це під час візиту на командний пункт Південного угруповання військ російської армії заявив начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Також він відзвітував про міські бої, які, як він стверджує, ведуться в північно-східній частині Костянтинівки.

Водночас, згідно з мапою DeepState, армія РФ:

ще навіть не зайшла і не закріпилася в Лимані . У «сірій зоні» перебуває невеликий шматочок території міста на сході – це означає, що там фіксувалася присутність російських солдатів;

. У «сірій зоні» перебуває невеликий шматочок території міста на сході – це означає, що там фіксувалася присутність російських солдатів; Дробишеве , Ярова та Соснове також не в «червоній зоні» – останнє селище знаходиться майже за 10 кілометрів від лінії фронту;

, та – останнє селище знаходиться майже за 10 кілометрів від лінії фронту; Костянтинівка теж лише частково в «сірій зоні» .

Були поодинокі випадки, коли штурмовикам армії РФ вдавалося досягати крайніх будинків у Лимані, але одразу ж ці групи були знищені, – розповідав телепроєкту Донбас Реалії офіцер 63-ї окремої механізованої бригади з позивним «Кінг».

«Головні удари наразі завдаються більше на флангах, маються на увазі спроби зайти в Дробишеве і через Ямпіль просуватися на Діброву і далі рухатись до Сіверського Дінця. В самому місті Лиман відбувається тиск ворога двома способами. Перший – це активна інфільтрація, тобто вони намагаються через Зарічне, Торське, де в нас ще залишаються окремі позиції, лісом, ярами, посадками – дрібні групи по дві-три особи завести в місто», – описував ситуацію офіцер.

Загалом наступ армії РФ на Лиманському напрямку сповільнився в рази, а подекуди повністю зупинився. Чималу роль в гальмуванні наступу армії РФ зіграло і відключення в армії РФ «Старлінків» – це миттєво позначилось на їхньому управлінні та швидкості ухвалення рішень.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив вранці 17 березня про 9 штурмів армії Росії на Лиманському напрямку – воно далеко не в лідерах за кількістю атак.

Лиман можна назвати північними воротами до Слов'янсько-Краматорської агломерації.