Генштаб повідомив про 171 боєзіткнення на фронті, близько половини атак РФ було на трьох напрямках

Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, архівне фото
На фронті протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення, близько половини російських атак було на трьох напрямках: Покровському, Костянтинівському і Гуляйпільському, повідомив у ранковому зведенні 17 березня Генштаб ЗСУ.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 30 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка. На Покровському напрямку наші захисники, за уточненою інформацією, зупинили 31 наступальну дію агресора в бік населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія, Новомиколаївка та Новопідгородне… На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Мирне, Зелене, Чарівне, Гуляйпільське і Варварівка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські атаки зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському напрямках.

Напередодні проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії написав, що армія РФ знову почала застосовувати бронетехніку на фронті – про такі випадки в районі Костянтинівки останніми днями повідомили захисники міста.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський 15 березня заявив, що на Запорізькому напрямку противник «зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним». За його словами, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території.

