Сирський назвав напрямок фронту з найвищою інтенсивністю бойових дій

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський відвідав військових, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку, розповів він у телеграмі.

За словами Сирського, на цьому напрямку противник «зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним».

«Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками. За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника. На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський каже, що завдання військових «незмінні» – «утримання займаних рубежів та позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя воїнів».

Раніше, 14 березня, під час чергового візиту на лінію фронту Сирський повідомив, що Сили оборони України «поступово просуваються вперед» на півдні України.

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.



