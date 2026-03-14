Сили оборони України поступово просуваються вперед на півдні – Сирський

Сили оборони України «поступово просуваються вперед», повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський за підсумками зустрічі із командирами підрозділів у Південній операційній зоні

За словами Сирського, він присвятив день роботі в Південній операційній зоні, де тривають активні бойові дії. Зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах.

«Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Читайте також: Запоріжжя наразі в безпеці, але все залежить від подій «найближчим часом» – командир 1-го ОШП

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.



