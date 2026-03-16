«Великий наступ» Росії вже почався? Костянтинівка під ударом бронетехніки

Армія РФ знову почала застосовувати бронетехніку на фронті – про такі випадки в районі Костянтинівки останніми днями повідомляють захисники міста.

Зокрема, оператори підрозділів ББпС «Спалах», Kurt&Company, 2 МБ Libertas та 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр повідомили про відбиття одного з таких штурмів вранці 16 березня.

За даними захисників, агресор кидав на їхні позиції «зашиті до невпізнання ББМ, з десяток «легковиків», НРК наземні роботизовані комплекси – усе, чим росіяни намагаються прокласти логістику до міста».

А за кілька днів до цього бійці підрозділу «Фенікс» бригади ДПСУ «Помста» повідомили, що зупинили ще один масований штурм армії Росії в бік Костянтинівки.

«Ворожа піхота та автомобілі рухалися в напрямку українських позицій під прикриттям бронетехніки та танків. Противник сподівався, що нам не вистачить ресурсів уразити всі цілі і щось із техніки вціліє. Втім, результат виявився передбачуваним», – зазначили у підрозділі.

Останнім часом Костянтинівський напрямок став лідирувати за кількістю штурмів: вранці 16 березня український Генштаб повідомив про 23 атаки агресора там за добу. Більше було тільки на Покровському – 36.

