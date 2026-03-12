Армія РФ атакує Костянтинівку «тьмою» дронів: намагається відрізати ЗСУ?

Армія РФ просунулася біля села Ступочки на схід від Костянтинівки – про це 11 березня повідомив проєкт DeepState. Село розташоване на трасі, яка йде з Бахмута і веде в південну частину Костянтинівки. На цю частину міста агресор йде і з південного заходу, з села Бересток.

Невелика частина півдня Костянтинівки вже знаходиться в «сірій зоні» – українські захисники там регулярно фіксують присутність російських солдатів, які намагаються закріпитися.

Водночас над містом значно зросла активність дронів армії РФ – про це, зокрема, повідомляє журналіст Донбас Реалії Сергій Горбатенко, який побував у Костянтинівці, а також телеграм-канал українського військового з позивним «Мучний».

«Усередині міста противник веде системне полювання дронами на оптиці (на оптоволокні – ред.) – працюють по будь-якому виявленому руху: по особовому складу, техніці, позиціях, – зазначає військовий. – Схема має стандартний вигляд для їхньої тактики: спочатку дронові удари і артилерійська підготовка, потім розвідка боєм малими групами, після чого ворог намагається просочитися в забудову».

«Молний» над містом – тьма», – говорить журналіст Донбас Реалії про ситуацію в місті.

Вранці 12 березня Генштаб ЗСУ повідомив про 22 штурми армії РФ на Костянтинівському напрямку – ця ділянка фронту в трійці лідерів за кількістю боєзіткнень.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: