Генштаб ЗСУ: майже половина всіх боїв на фронті відбулася на трьох напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.



Майже половина всіх боїв на фронті відбулася на трьох напрямках – Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському.

Як повідомляють у штабі, найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 24 штурмові дії у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки, а на Гуляйпільському – 21 атаку біля Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках, а також Південно-Слобожанському минулої доби Сили оборони відбили по одному російському штурмі. Також бойові дії тривають на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

Українські війська успішно контратакують не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній Запорізькій області, ці контратаки створюють наслідки, які можуть зірвати план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні 10 березня.

Також цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.



