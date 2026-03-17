«Це викликало істеричний сміх» – у ЗСУ відповіли на заяву генерала Герасимова про контроль РФ над Лиманом

Російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області, заявив 17 березня в ефірі Радіо Донбас Реалії був начальник відділу комунікації 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин. Військовий коментував заяву начальника Генарального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, що російська армія захопила «більш як половину» Лиману.

«Це такий якийсь істеричний сміх викликало. Відразу заявлю так: не захопили (російські війська) не те що половину, навіть не четвертину і не десятину (Лиману), і взагалі їх там немає... Все, що наближається до Лиману, все знищується. Я навіть не хочу аналізувати, чому начальник Генерального штабу Російської Федерації це озвучував. Це, безумовно, якась дезінформація – або його так дезінформують, або він так намагається вище командування дезінформувати, я не знаю, це їхні проблеми», – сказав Ящишин.

Він додав, що ситуація в місті «важка», «для людей цивільних там реально страшно зараз перебувати, і ми робимо все можливе, щоб цивільних звідти вивезти, тому що дійсно з дронами біда».

На запитання, чи є Лиман так званою «сірою зоною», український військовий відповів так: «Вони (російські військові – ред.) туди можуть доходити, але варто розуміти, що у нас дуже велика кількість дронів, у нас дуже якісна аеророзвідка, і ті десятки тисяч знищених росіян за останні місяці, це є просто результат і наслідок того, як ми за ними полюємо. Причому полюємо не тільки на особовий склад, але так само на техніку».

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському та Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки та Лиману.

Генеральний штаб ЗСУ у денному зведенні 17 березня писав, що «на Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман та в районі Дробишевого».