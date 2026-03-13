Генштаб: на фронті від початку доби було 129 боєзіткнень, найбільше – на Костянтинівському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 129 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Костянтинівському напрямку, повідомив у зведенні на 22:00 13 березня Генштаб ЗСУ.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівка, Миколайпілля, Новопавлівка та Софіївка. На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, 17 російських атак було на Гуляйпільському напрямку, 11 – на Слов’янському напрямку.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Олександрівському, Оріхівському напрямках, додали в Генштабі.

11 березня проєкт DeepState повідомив, що армія РФ просунулася біля села Ступочки на схід від Костянтинівки. Село розташоване на трасі, яка йде з Бахмута і веде в південну частину Костянтинівки. Невелика частина півдня Костянтинівки вже в «сірій зоні» – українські захисники там регулярно фіксують присутність російських солдатів, які намагаються закріпитися, повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

9 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».